Черчесов: на сборе игроки сначала были скованными. Герб, наверное, давил

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от работы с командой на учебно-тренировочном сборе в Новогорске в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо».
Журналисты задали специалисту вопрос: «Вы поработали с резервом. Можно ли провести параллель со сборной Германии, которая привезла на Кубок конфедераций — 2017 резервный состав?»
«Вы лукавите. Во вчерашнем отборочном матче играли шесть человек с того состава. Я доволен тем, как ребята относятся к работе, хотя первое время чувствовался небольшой дискомфорт. Кирилл Панченко не даст соврать, что в первые дни футболисты чувствовали себя довольно скованно. Герб, наверное, оказывает какое-то давление.
Надеюсь, что завтра на ребят ничего давить не будет. У нас есть единственный шанс, чтобы посмотреть тех, кого мы для себя отметили. Не забывайте, мы же не делаем вещи спонтанно, а решаем заранее. Представьте, что у нас матч с топ-командой, а тут такая круговерть с трансферами. И вся команда вроде телом здесь, а мозгами в другом месте. Тогда бы мы этот сбор просто провалили, а это никому не надо. Поэтому мы взяли других футболистов, чтобы и их подтянуть, и время не тратить.
Итоги сбора подведём завтра после матча. И в плане тренировочного процесса, и знакомства с игроками, мы сделали всё, что запланировано. Мы знаем, кто на что способен. База? Великолепные условия. Мы тренировались на поле, где ещё никто в этом сезоне не тренировался. В этом плане старая дружба не ржавеет. База, где мы будем жить во время ЧМ-2018, пока не готова, но там будут условия четырёхзвёздочной гостиницы. Не хватило буквально недели, чтобы закончить ремонтные работы. Ждём с нетерпением. Мы хотим, чтобы у сборной был свой дом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сборная России проведёт товарищеский матч с «Динамо» завтра, 3 сентября. Вход на игру, которая пройдёт на «Арене Химки», будет бесплатным.