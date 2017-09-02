Черчесов: матч с «Динамо» не принижает уровень сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что товарищеский матч с московским «Динамо» не принижает уровень сборной России.
«Не принижает ли матч с «Динамо» уровень сборной России? Нет. Как и тот факт, что билеты не продают, а раздают. Федерация предложила такой вариант, я согласился. И считаю, что это правильно. Могу объяснять это хоть триста раз.
Изучали ли соперника? Я видел «Динамо» много раз. Сегодня на теории разбирали их игру с «Краснодаром». Надеюсь, Кирилл Панченко по дружбе не расскажет, о чём шла речь. Посмотрели ещё раз игру с Бельгией. Надо сказать, что всё, что мы говорим, быстро схватывается. Хочется верить, что завтра мы будем командой», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Вход на матч между сборной России и «Динамо», который состоится завтра, 3 сентября, на «Арене Химки», будет бесплатным.