«Шинник» в концовке вырвал победу в матче с «Авангардом»

В матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги встречались ярославский «Шинник» и курский «Авангард».
Игра, проходившая на стадионе «Урожай» в посёлке Караваево Костромской области, завершилась минимальным победой «Шинника».
Единственный гол в этой встрече был забит в концовке — на 90-й минуте точным ударом отметился Михаил Земсков.
В таблице первенства ФНЛ «Шинник» (23 очка), одержавший четвёртую победу подряд, занимает третье место, а «Авангард» (9 очков) располагается на 15-й строчке.