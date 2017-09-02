Алекс Сандро и Жемерсон вызваны в сборную Бразилии вместо Марсело и Миранды

Защитники Алекс Сандро («Ювентус») и Жемерсон («Монако») вызваны в национальную сборную Бразилии на матч квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Колумбии (5 сентября), сообщается на официальном сайте бразильской конфедерации футбола.
Сандро и Жемерсон заменят в составе сборной защитника «Реала» Марсело, который дисквалифицирован на одну игру из-за перебора жёлтых карточек, и игрока «Интера» Жоао Миранду, получившего травму головы в ходе встречи с Эквадором (2:0), которая прошла 1 сентября.
Миранда покинул расположение сборной Бразилии