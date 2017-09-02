Президент DFB: мы не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель осудил поведение болельщиков сборной Германии во время гостевого матча с Чехией (2:1) в седьмом туре группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.
«Из-за поведения части немецких болельщиков игроки не подошли к трибунам, чтобы поблагодарить их. Это чёткий сигнал, означающий, что команда не приемлет такое отношение. Мы ценим поддержу мирных болельщиков сборной Германии и не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки. Вместе с командой, фанатами и федерацией мы должны противостоять этим дебоширам», — написал Гриндель в «Фейсбуке».
Во время матча с Чехией группа немецких болельщиков с трибуны оскорбляла немецкую федерацию футбола, нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, скандировала кричалки с националистическим подтекстом, использовала пиротехнику, мешала исполнению национальных гимнов, а также пыталась сорвать минуту молчания в память о двух скончавшихся футбольных чиновников из Чехии.