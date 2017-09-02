175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Тавеккио: глупо, что система отбора не учитывает 4 победы сборной Италии на ЧМ

2 сентября 2017, суббота. 18:16 Футбол

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Испания — Италия, который состоится сегодня, 2 сентября. Начало – в 21:45 мск.

«На чемпионат мира напрямую попадёт только одна из сборных, и это неправильно, потому что обе команды заслуживают участия в мундиале. Конечно, сегодня мы надеемся одержать победу, но для меня нелепым выглядит то, что Италия и Испания борются только за одну путёвку. Если мы проиграем или сыграем вничью, то есть стыки, однако считаю глупым, что система отбора не учитывает четыре победы сборной Италии на ЧМ», — цитирует Тавеккио Football Italia.

За четыре тура до конца отборочного цикла ЧМ-2018 сборные Испании и Италии делят первое место в группе G, набрав по 16 очков.

Сакки: сборная Италии в любом случае попадёт на чемпионат мира в России
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
2 сентября 2017, суббота
18:16 Тавеккио: глупо, что система отбора не учитывает 4 победы сборной Италии на ЧМ
17:49 Президент DFB: мы не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки
17:18 Алекс Сандро и Жемерсон вызваны в сборную Бразилии вместо Марсело и Миранды
16:31 Роналдо: Буффон – настоящий феномен. С годами он стал только сильнее
16:15 Черчесов определился с капитаном сборной России на матч с «Динамо»
16:07 Ильин не поможет сборной России в контрольном матче с «Динамо»
15:46 Панченко: буду праздновать, если забью «Динамо» за сборную России
13:20 Тренер сборной Черногории: проблема Казахстана не в Бородюке
13:03 Коноплянка: на самом деле считаю, что без команды я или Ярмоленко не забьём гол
12:51 Сакки: сборная Италии в любом случае попадёт на чемпионат мира в России
12:40 Филипенко: конечно, очень стыдно после поражения от Люксембурга, даже нет слов
12:37 Лопетеги: сборная Испании должна предложить Италии что-то новое
12:23 Петросян: до красной карточки у сборной Армении получалось всё, что планировали
12:06 Иньеста: появление Асенсио — хорошая новость для испанского футбола
11:45 Рамос: Испания – Италия — одно из самых красивых противостояний мирового футбола
10:04 Буффон: обещать победу сборной Италии над Испанией я не готов
10:03 Йоветич: Черногория заслужила победу над Казахстаном, чему несказанно рада
09:42 Шевченко: со стартовым составом Украины на матч с Турцией определился на 98 %
09:25 Мората: Буффон — инопланетянин
09:24 Симич: после разгрома Казахстана Черногория знала, что в гостях будет сложно
08:51 Тренер сборной Мексики: собираемся сделать всё, чтобы ЧМ-2018 получился отличным
08:24 Алтидор: Кейлор Навас несколько раз спас Коста-Рику, это топ-вратарь
07:21 Перед матчем с Турцией сборная Украины играет в Counter-Strike
06:31 Сборная Мексики вышла в финальную часть чемпионата мира — 2018
06:14 Просинечки: сборная Азербайджана пропустила два нелепых гола и не сдержала Кинга
05:39 Бонек: это плохая неделя для польского спорта
04:44 Страчан: энергия сборной Шотландии взорвала Литву
04:20 Хендерсон: в игре Англии были позитивные моменты, но мы должны прибавлять
03:54 Сборная США потерпела поражение от Коста-Рики в Нью-Джерси
03:30 Хуммельс: это не болельщики сборной Германии, а бунтари и хулиганы
02:31 Саутгейт: понимаю реакцию фанатов, в следующем матче игра Англии будет иной
02:11 Лёв: Германия определённо не может быть удовлетворена своей игрой в Чехии
01:50 Кейн: игроки сборной Мальты защищались вдесятером, но Англия победила 4:0
00:52 РФС поздравил Станислава Черчесова с днём рождения
00:34 Луческу: в нынешней сборной Украины есть фундамент, который я заложил
00:01 Дубль игрока «Тосно» Нуну Роши принёс Кабо-Верде победу над ЮАР в отборе ЧМ-2018
1 сентября 2017, пятница
23:39 Дубль Кейна помог сборной Англии крупно обыграть команду Мальты
23:38 Дания со счётом 4:0 разгромила Польшу, Румыния вырвала победу у Армении
23:35 Сборная Германии победила Чехию, Норвегия обыграла Азербайджан
22:48 Ротань: не думаю, что опыт игроков станет решающим в матче Украина — Турция
22:26 Бородюк: не намерен снимать с себя ответственность за поражение от Черногории
20:54 Казахстан с Бородюком проиграл Черногории и лишился шансов попасть на ЧМ-2018
18:17 Шевченко: матч Украины с Турцией — это не игра Шевченко против Луческу
16:10 Гацкан не поможет сборной Молдавии в матче с Сербией
15:33 Пеле поздравил Роналду с попаданием в пятёрку лучших международных бомбардиров
Все новости RSS
Партнерский контент