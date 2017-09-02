Тавеккио: глупо, что система отбора не учитывает 4 победы сборной Италии на ЧМ

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Испания — Италия, который состоится сегодня, 2 сентября. Начало – в 21:45 мск.
«На чемпионат мира напрямую попадёт только одна из сборных, и это неправильно, потому что обе команды заслуживают участия в мундиале. Конечно, сегодня мы надеемся одержать победу, но для меня нелепым выглядит то, что Италия и Испания борются только за одну путёвку. Если мы проиграем или сыграем вничью, то есть стыки, однако считаю глупым, что система отбора не учитывает четыре победы сборной Италии на ЧМ», — цитирует Тавеккио Football Italia.
За четыре тура до конца отборочного цикла ЧМ-2018 сборные Испании и Италии делят первое место в группе G, набрав по 16 очков.