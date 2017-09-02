Кьеллини: надеюсь, успею восстановиться к матчу «Ювентуса» с «Барселоной» в ЛЧ

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил надежду на то, что успеет восстановиться после травмы к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 12 сентября.
«Медосмотр прошёл хорошо. В ближайшие дни станет известно, сколько я не смогу играть. Надеюсь, что смогу вернуться на поле к матчу Лиги чемпионов с «Барселоной».
Сегодня вечером буду смотреть матч сборной Италии с командой Испании и переживать вместе со своими партнёрами по команде», — цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.
Кьеллини из-за травмы покинул расположение сборной Италии перед отборочными матчами чемпионата мира 2018 года с командами Испании и Израиля. Ранее пресс-служба «Ювентуса» сообщала, что травма правой икроножной мышцы игрока несерьёзна, но требует дальнейшего мониторинга в течение нескольких дней.