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Кьеллини: надеюсь, успею восстановиться к матчу «Ювентуса» с «Барселоной» в ЛЧ

2 сентября 2017, суббота. 18:32 Футбол

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил надежду на то, что успеет восстановиться после травмы к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 12 сентября.

«Медосмотр прошёл хорошо. В ближайшие дни станет известно, сколько я не смогу играть. Надеюсь, что смогу вернуться на поле к матчу Лиги чемпионов с «Барселоной».

Сегодня вечером буду смотреть матч сборной Италии с командой Испании и переживать вместе со своими партнёрами по команде», — цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.

Кьеллини из-за травмы покинул расположение сборной Италии перед отборочными матчами чемпионата мира 2018 года с командами Испании и Израиля. Ранее пресс-служба «Ювентуса» сообщала, что травма правой икроножной мышцы игрока несерьёзна, но требует дальнейшего мониторинга в течение нескольких дней.

«Ювентус» сообщил, что Кьеллини может пропустить матчи с «Кьево» и «Барселоной»
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол ФК Барселона Ювентус Джорджо Кьеллини Травмы — футбол
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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