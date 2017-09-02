Сборная Франции – о Гризманне: когда фанаты поют «Кто не скачет — не француз»

Официальный аккаунт сборной Франции в «Твиттере» опубликовал видео, на котором видно, как нападающий команды Антуан Гризманн подпрыгивает в такт песни болельщиков, сидя на скамейке запасных во время домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Нидерландов.
«Когда фанаты поют «Кто не скачет — не француз», — такими словами пресс-служба сборной Франции сопроводила опубликованное видео с Гризманном.
Сборная Франция обыграла голландцев со счётом 4:0 благодаря дублю Тома Лемара, точному удару Килиана Мбаппе и голу Гризманна, который провёл на поле 89 минут, после чего был заменён.
Посмотреть видео можно в «твиттере» сборной Франции.
Сборная Франции со счётом 4:0 разгромила Нидерланды в квалификации ЧМ-2018