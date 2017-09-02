«Луч-Энергия» в большинстве обыграл «Спартак-2»

«Луч-Энергия» обыграл «Спартак-2» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе Академии «Спартака» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 1:3.
На 22-й минуте защитник москвичей Константин Щербаков получил прямую красную карточку. Воспользоваться преимуществом гости сумели в начале второго тайма — счёт в матче открыл Ишхан Гелоян. На 60-й минуте Деян Больевич удвоил преимущество команды из Владивостока. Спустя 11 минут Владислав Пантелеев отыграл один мяч, но в концовке Семён Фомин закрепил победу гостей.
«Луч-Энергия» набрал 11 очков и вышел на 14-е место в таблице ФНЛ, «Спартак-2» (17) идёт девятым.