Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер Лемара в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что полузащитник «Монако» Тома Лемар, которого сватали в лондонский клуб, принял решение остаться в своей команде.
«Лемар принял решение остаться в «Монако». Знаю, мы живём в эпоху прозрачности, но в каких-то моментах, из уважения, не стоит слишком много говорить о переговорах. Нужно уважать то, что происходит во время этого процесса», — цитирует Венгера beIN Sports.
Ранее сообщалось, что «Монако» согласился продать 21-летнего Лемара в «Арсенал» почти за € 100 млн, однако игрок отказался от перехода.
Лемар: я счастлив в «Монако» и хочу провести здесь хороший сезон