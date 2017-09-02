Гунько: судья неправильно трактовал эпизод с удалением игрока «Спартака-2»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение в матче 11-го тура ФНЛ с «Лучом-Энергией» (1:3). С середины первого тайма москвичи играли вдесятером из-за удаления Константина Щербакова.
«Команда вышла недонастроенной на игру, из-за чего допускала простейшие ошибки, которые повлияли на ход игры. Трактовка эпизода с удалением, на мой взгляд, неправильна. Щербаков не сбивал соперника сзади, не бил, не цеплял. Он допустил ошибку при совершении отбора мяча. Далее команда осталась вдесятером.
Всё, что планировали в перерыве, не выполнили и, соответственно, потерпели домашнее поражение. Долго не выпускал четвёртого игрока обороны, так как хотел посмотреть, как команда будет действовать в меньшинстве всего с тремя игроками защиты», — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.