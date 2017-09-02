И. о. главного тренера «Луча»: повезло, что у «Спартака-2» было удаление

Исполняющий обязанности главного тренера «Луч-Энергии» Анатолий Агрофенин поделился мыслями о победе над «Спартаком-2» (3:1) в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги. С середины первого тайма москвичи играли вдесятером из-за удаления Константина Щербакова.
«Мы выполнили план на игру. Повезло, что у соперника было удаление. Взяли матч полностью под свой контроль. Поздравил ребят с победой», — передаёт слова Агрофенина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
«Луч-Энергия» набрал 11 очков и вышел на 14-е место в таблице ФНЛ, «Спартак-2» (17) идёт девятым.
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