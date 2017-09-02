«Балтика» разгромила «Кубань», забив в ворота соперника пять мячей

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» на своём поле принимала «Кубань». Встреча проходила на стадионе «Балтика» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Сенин Себай, а ещё по голу забили Искандар Джалилов, Александр Шешуков и Дмитрий Скопинцев. За «Кубань» отличился Никита Медведев. С 66-й минуты «Балтика» играла вдесятером после красной карточки Арсения Логашова.
«Балтика» (20 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» (11) находится на 14-й строчке.