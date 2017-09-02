Фундукян: зачем «Краснодару» растить юных фанатов «Реала», «Барсы» и «Спартака»?

Коммерческий директор ФК «Краснодар» и директор клубной академии Арам Фундукян рассказал о философии клуба при воспитании молодых футболистов.
«Как оцениваю вновь прибывших ребят 2005 года рождения? Ребята хорошие, большая их часть — воспитанники нашей базовой школы. Жду от них усердной работы на тренировках и осознания того, куда они попали. 30 августа я встречался с родителями всех новичков и прямо им сказал: «Если кто-то из ваших детей «с детства за «Реал», «Барселону» или «Спартак» и все свои 12 лет жизни мечтал играть в этих командах, то вы должны прямо сейчас встать и сказать нам об этом! После чего взять своего ребёнка и поехать в тот клуб, о котором вы мечтали. Мне кажется, так будет честно, и перед нами, и перед самим собой. А мы на место вашего сына возьмём другого мальчишку, в мечтах которого играть за наш клуб. Ведь иначе вы занимаете место другого ребёнка — того, кто мечтал о нас, но не попал! Если вы готовы принимать от нас полное обеспечение своего ребёнка на протяжении 5 лет, а это питание, проживание, одежда, поездки на международные турниры, то и мы вправе взамен требовать уважения к нам и нашему клубу. Зачем нам воспитывать футболистов для других клубов?!» — цитирует Фундукяна официальный сайт «Краснодара».