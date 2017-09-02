Фундукян: у детских школ трансферы наподобие Неймара должны вызывать радость

Коммерческий директор ФК «Краснодар» и директор клубной академии Арам Фундукян поделился мнением о положительном влиянии на детские школы крупных футбольных трансферов наподобие перехода нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Учитывая «сумасшествие» на трансферном рынке в этом году, не обращались ли к нам по поводу молодых дарований? Нет, к нам не обращались, рано ещё им. А что касается «сумасшествия», выскажу такую мысль. Если посмотреть на суммы переходов игроков в этом сезоне с точки зрения руководителя детской футбольной школы, то ничего, кроме радости, это вызывать не должно! Когда вы читаете про переход игрока за безумные деньги из одного клуба в другой, обращайте внимания на написанное мелкими буквами, где поясняют куда и сколько пойдёт из этих денег.
Сами посудите, как должен был обрадоваться директор футбольной школы, откуда вышел Неймар, тому, что его продали за сумасшедшие деньги, ведь теперь он получит около € 10 млн! А дальше начинается цепная реакция. Получив эти деньги, «Барселона» тратит их на покупку другого игрока, например, Дембеле, и € 5 млн получает школа, воспитавшая его. Дортмундская «Боруссия», в свою очередь, получив деньги за Дембеле, потратит их на покупку другого игрока, и снова отчисления пойдут воспитавшей его школе. И так, по моим подсчетам, только с одной сделки по покупке Неймара примерно € 25-30 млн получат детские футбольные школы. Вот вам пример только одной покупки.
Разве это не прекрасно для отдельно взятой школы — получить довольно внушительную часть «пирога» и потратить её на воспитание новых ребят?! Послушайте, ну если есть, назовем их так, амбициозные богатые люди, не жалеющие денег на переходы звёздных игроков в свои клубы, то мы, работающие в детских школах, должны этому только радоваться. Ведь часть этих денег попадёт именно в школы!» — цитирует Фундукяна официальный сайт «Краснодара».