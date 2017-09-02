Испания — Италия: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Италии на матч седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Испания: де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Иньеста, Бускетс, Коке, Иско, Давид Сильва, Асенсио.
Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Спинаццола, Де Росси, Верратти, Кандрева, Инсинье, Белотти, Иммобиле.
Матч между испанцами и итальянцами начнётся в 21:45 мск, «Чемпионат» проведёт его текстовую онлайн-трансляцию.