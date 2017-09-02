Финляндия обыграла Исландию, одержав первую победу в отборочном турнире ЧМ-2018

В матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2018 группы I сборная Финляндии на своём поле принимала команду Исландии. Встреча проходила на стадионе «Ратина» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на 8-й минуте записал на свой счёт полузащитник Александер Ринг. С 75-й минуты исландцы играли вдесятером, после того как Рюрик Гисласон получил красную карточку. Таким образом, финны одержали первую победу в отборочном турнире.
В матче группы G, который проходил параллельно, сборная Албании обыграла команду Лихтенштейна со счётом 2:0. Один из голов в этой встрече записал на свой счёт полузащитник «Ахмата» Одисе Роши. На матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.
Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия – 13 очков (6 матчей); 2. Исландия – 13 (7); 3. Турция – 11 (6); 4. Украина – 11 (6); 5. Финляндия – 4 (7); 6. Косово – 1 (6).
Турнирное положение в группе G: 1. Испания – 16 очков (6 матчей); 2. Италия – 16 (6); 3. Албания – 12 (7); 4. Израиль – 9 (6); 5. Македония – 3 (6); 6. Лихтенштейн – 0 (7).