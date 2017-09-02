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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Финляндия обыграла Исландию, одержав первую победу в отборочном турнире ЧМ-2018

2 сентября 2017, суббота. 20:55 Футбол

В матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2018 группы I сборная Финляндии на своём поле принимала команду Исландии. Встреча проходила на стадионе «Ратина» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте записал на свой счёт полузащитник Александер Ринг. С 75-й минуты исландцы играли вдесятером, после того как Рюрик Гисласон получил красную карточку. Таким образом, финны одержали первую победу в отборочном турнире.

В матче группы G, который проходил параллельно, сборная Албании обыграла команду Лихтенштейна со счётом 2:0. Один из голов в этой встрече записал на свой счёт полузащитник «Ахмата» Одисе Роши. На матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 7-й тур
02 сентября 2017, суббота. 19:00 МСК
Финляндия
1 : 0
Исландия
1:0 – Ринг – 8
Удаления: нет – Гисласон, 75

Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия – 13 очков (6 матчей); 2. Исландия – 13 (7); 3. Турция – 11 (6); 4. Украина – 11 (6); 5. Финляндия – 4 (7); 6. Косово – 1 (6).

ЧМ-2018 - Европа. Группа G. 7-й тур
02 сентября 2017, суббота. 19:00 МСК
Албания
2 : 0
Лихтенштейн
1:0 – Роши – 54, 2:0 – Аголи – 78

Турнирное положение в группе G: 1. Испания – 16 очков (6 матчей); 2. Италия – 16 (6); 3. Албания – 12 (7); 4. Израиль – 9 (6); 5. Македония – 3 (6); 6. Лихтенштейн – 0 (7).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Албании — Футбол Сборная Исландии — Футбол Сборная Лихтенштейна - Футбол Сборная Финляндии - Футбол Одисе Роши
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