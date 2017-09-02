Черчесову на день рождения подарили торт со свечками

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов за ужином в честь 54-летия получил от команды в подарок торт со свечками, сообщает пресс-служба национальной сборной.
Черчесову исполнилось 54 года сегодня, 2 сентября. Специалист работает с национальной командой с августа 2016 года.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» сборной России.
Ранее футболисты сборной России перед тренировкой в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо» поздравили Черчесова с днём рождения и подарили игровую футболку с 54-м номером. Вход на матч сборной России и «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки», будет бесплатным.