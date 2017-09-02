Президент «Торино»: никто не захотел заплатить за Белотти € 100 млн отступных

Президент «Торино» Урбано Кайро поделился мыслями о форварде Андреа Белотти, которым минувшим летом интересовался ряд топ-клубов, а также прокомментировал переход защитника Давиде Дзаппакосты в «Челси».
«Никогда не боялся потерять Белотти. Моё решение состояло в том, чтобы сохранить его, если только кто-нибудь не согласился бы заплатить € 100 млн отступных. Однако никто не приблизился к этой сумме, и я расслабился.
Что касается Дзаппакосты, то «Челси» сделал слишком хорошее предложение, чтобы отказываться», — цитирует Кайро Football Italia.
Президент «Торино»: у нас не было никаких контактов с «Монако» по Белотти