Писарев: видеоповторы в ФНЛ введут, когда я уже буду с бородой, если доживу

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев после поражения в выездном матче 11-го тура ФНЛ с «Тамбовом» (1:2) остался недоволен судейством.
«Думаю, игра понравилась зрителям. Здесь, в Тамбове, хорошая футбольная атмосфера. А по судейству… Сейчас мы посмотрели второй гол, забитый в наши ворота. Там было положение «вне игры», но нам от этого не легче. Это футбол, ошибаются и на уровне Премьер-Лиги.
Думаю, видеоповторы в ФНЛ введут, когда я уже буду с бородой, если доживу», — сказал тренер.
Видео доступно в YouTube.