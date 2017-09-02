Бонавентура вернулся в общую группу «Милана»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура, пропустивший 10 дней из-за мышечного повреждения, вернулся в строй. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Врачи ожидали, что Бонавентура из-за травмы пропустит 2-3 недели, но восстановление прошло с опережением графика и на сегодняшней тренировке россонери полузащитник занимался наравне с остальными футболистами.
Бонавентура получил мышечную травму в ходе первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с клубом «Шкендия».
Полузащитник «Милана» Бонавентура из-за травмы пропустит 2-3 недели