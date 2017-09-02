Сборная Италии потерпела первое поражение в отборочных турнирах с 2006 года

Сборная Италии крупно проиграла Испании в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Таким образом, итальянцы впервые за 11 лет потерпели поражение в матче отборочного турнира чемпионата мира или чемпионата Европы. Последний раз «скуадра адзурра» уступала в отборе 6 сентября 2006 года в игре с командой Франции (1:3). Беспроигрышная серия сборной Италии остановилась на отметке в 56 матчей.
Сборная Испании разгромила Италию в матче квалификации ЧМ-2018