Вентура: сейчас сборная Италии — это люди, а сборная Испании — не совсем

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился впечатлениями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).
«В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерстве. Мы сами помогли им, сделав несколько подарков. Мы получили 0:2 после двух ударов соперника в створ ворот, хотя у нас были более опасные моменты. В ключевом эпизоде де Хеа спас свою команду.
Сейчас сборная Италии — это люди, а сборная Испании — не совсем», — сказал Вентура в эфире Rai Sport.
Сборная Испании разгромила Италию в матче квалификации ЧМ-2018