Шевченко: сборная Украины хотела играть в футбол, не отбивалась

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Мы хорошо изучили сборную Турции. Кондиции наших игроков были в лучшем состоянии. Команда сыграла просто великолепно. Желание, отдача, тактика, выбранная на игру, организация — все было выполнено.
Ребята хотели играть в футбол, не отбивались. Наша задача была ждать своего момента. И с первых минут ребята выполнили установку на игру до последнего», — сказал Шевченко в интервью «Футбол 2».
Сборная Турции проиграла Украине в первом матче под руководством Луческу