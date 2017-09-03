Бутко: поздравляем Ярмоленко с трансфером в «Боруссию» и двумя голами

Защитник сборной Украины Богдан Бутко в эфире телеканала «Футбол 1» поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«У наших ворот практически не было моментов. Значит, хорошо разобрали соперника и продемонстрировали достойную игру, как в обороне, так и в атаке. Мы играли не высоко и пытались встречать соперника чуть ниже. Хорошо контролировали мяч. Мы сделали выводы с той игры, когда выигрывали у Турции на выезде со счетом 2:0. В сегодняшнем матче тех ошибок не допустили. Это самое главное. Поздравляем Андрея Ярмоленко с трансфером в „Боруссию“ и забитыми голами. Видно, что он вдохновлен.
Какие у нас цели? Конечно же, обыгрывать в следующем поединке Исландию. Верим в свои силы. С позитивными мыслями будем подходить к матчу с исландцами", — сказал Бутко.