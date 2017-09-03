Шевченко: сборной Украины можно порадоваться, но ровно одну минуту

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Я говорил перед матчем, что мы хорошо изучили сборную Турции, и функциональные кондиции наших игроков были лучше. По тактике — сыграли великолепно. Ребята полностью выполнили тренерскую установку. Играли правильно, рационально, играли в футбол, а не отбивались. Я отдаю должное Луческу, он много сделал для нашего футбола, для „Шахтера“, но Турция сейчас не в том состоянии, наша задача заключалась в том, чтобы ждать своего момента. Большинство моментов мы создавали с левого фланга. От Андрея Ярмоленко я требовал, чтобы он не только нагнетал на краю, но и вбегал в центр. Он доказал, что способен совершенствоваться. Желаю ему и в новом клубе действовать с таким же желанием.
Это доказывает, что команда работает в правильном русле. Если Ярмоленко и Коноплянке дать пространство, открыть для них зоны, конечно, у нас будут шансы на голы, на победу.
Очень правильно сыграли наши защитники. Получалась плавающая линия. Наконец-то по организации игры сборная приближается к той команде, которую я хочу видеть.
Самое главное, что мы сегодня выиграли и подарили надежду. В Исландии нам нужна победа, так что нам нужно переключиться. Вылетаем в три часа дня, в воздухе проведем шесть часов. Матч будет тяжелейшим, после проигрыша Исландия будет жаждать реабилитации. Моя задача — успокоить ребят. Можно порадоваться, но ровно одну минуту. Завтра потренируемся, кто играл – проведет восстановительные процедуры", — цитирует Шевченко Footboom.