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Шевченко: сборной Украины можно порадоваться, но ровно одну минуту

3 сентября 2017, воскресенье. 00:49 Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Я говорил перед матчем, что мы хорошо изучили сборную Турции, и функциональные кондиции наших игроков были лучше. По тактике — сыграли великолепно. Ребята полностью выполнили тренерскую установку. Играли правильно, рационально, играли в футбол, а не отбивались. Я отдаю должное Луческу, он много сделал для нашего футбола, для „Шахтера“, но Турция сейчас не в том состоянии, наша задача заключалась в том, чтобы ждать своего момента. Большинство моментов мы создавали с левого фланга. От Андрея Ярмоленко я требовал, чтобы он не только нагнетал на краю, но и вбегал в центр. Он доказал, что способен совершенствоваться. Желаю ему и в новом клубе действовать с таким же желанием.

Это доказывает, что команда работает в правильном русле. Если Ярмоленко и Коноплянке дать пространство, открыть для них зоны, конечно, у нас будут шансы на голы, на победу.

Очень правильно сыграли наши защитники. Получалась плавающая линия. Наконец-то по организации игры сборная приближается к той команде, которую я хочу видеть.

Самое главное, что мы сегодня выиграли и подарили надежду. В Исландии нам нужна победа, так что нам нужно переключиться. Вылетаем в три часа дня, в воздухе проведем шесть часов. Матч будет тяжелейшим, после проигрыша Исландия будет жаждать реабилитации. Моя задача — успокоить ребят. Можно порадоваться, но ровно одну минуту. Завтра потренируемся, кто играл – проведет восстановительные процедуры", — цитирует Шевченко Footboom.

Шевченко: сборная Украины хотела играть в футбол, не отбивалась
Источник: Footboom Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Турции — Футбол Сборная Украины — Футбол Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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