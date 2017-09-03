Луческу: ошибки судей дали преимущество Украине, за это стоило извиниться

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, ранее возглавлявший питерский «Зенит», прокомментировал поражение от сборной Украины со счётом 0:2 в матче отборочного этапа чемпионата мира – 2018.
«Сборная Украины хорошо владеет мячом, мы это понимали, и мы обязаны были сыграть более сконцентрировано. Должен отметить, что сборная Украины собрана из двух команд, в то время, как у нас в команде игроки из 10 разных клубов. Кроме того, украинцы уже провели несколько матчей в подобном составе, и они были более готовы к этому матчу. Я не отрицаю, что Украина сегодня играла хорошо, но первый мяч был забит с офсайда, второй – после того, как мяч ушел в аут. Конечно, я не отрицаю, что если бы не было этих двух моментов, то они могли бы забить ещё, но и должен был быть пенальти в ворота Украины. У нас ещё три игры впереди. Я понимаю, что нашей команде необходимо время. У нас есть состав, у которого большой потенциал, и который может достичь успеха.
Я показывал судье, что он ошибся в обоих забитых мячах Украины, и они, по крайней мере, должны были извиниться за это. Потому что эти моменты дали преимущество Украине. Но я ещё раз подчеркну, что Украина выиграла заслужено», — приводит слова Луческу «Комсомольская правда — Украина».