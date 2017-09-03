Давыдов: у «Зенита-2» есть хорошие моменты, ребята потихонечку набираются опыта

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов прокомментировал победу над «Факелом» со счётом 4:1 в матче 11-го тура ФНЛ.
«Первый тайм тяжело давался, тем более пропущенный мяч. Хорошо, что нам помог Карпов, который появился из первой команды. У нас два игрока — два центральных защитника в сборной: Рукас и Какоев. Поэтому помощь достойная, тем более они играли с Ильей Зуевым. Мы переговорили на эту тему. Достаточно надежно сыграли. Плюс у нас травмы получил Пенчиков, на его позиции сегодня играл Камышев, Илья надежно сыграл, хорошо перестроился. Конечно, Панюков, который терроризировал всю оборону.
Во втором тайме пошло больше прострелов, замыкание — то, что мы от них требуем, пример тому Еловских, который оказался при простреле не за пределами штрафной площади, а в ней, и замкнул передачу. Есть хорошие моменты, ребята потихонечку набираются опыта, уверенности. Хотя после каждой игры у нас есть изменения по составу. По сыгранности — не хватает стабильности, но это дело наживное. Они молодые, поэтому ещё рано этого ждать. А по самоотдаче: не распустили слюни после первого тайма, наоборот собрались, выдержали рисунок, о котором мы договаривались. Это дало свои плоды», — приводит слова Давыдова пресс-служба «Зенита».