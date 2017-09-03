Коноплянка: в матче с Турцией мы с Ярмоленко понимали, что это «Шахтер-2»

Нападающий сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал победу над сборной Турции со счётом 2:0 в матче отборочного этапа чемпионата мира – 2018.
«Не хочу говорить о себе. Я доволен командой. Все были молодцами, как и ребята на скамейке запасных. Кто-то расстроен, что он не вышел, но это конкуренция. Нужно не падать духом и терпеть. Я всегда, когда прилетаю в Харьков, здесь атмосфера и поле на высшем уровне.
Моя игра? в «Шальке» от меня требуют открываться уже из середины. Но это было ещё в «Севилье». Мы в перерыве говорили с Ярмоленко и понимали, что это «Шахтер-2», поэтому знали, как нужно играть. Рад за Андрея. Он забил два мяча. Ещё и в чемпионате Германии будем вместе с ним играть. Только нельзя с ним вместе палиться. Там же серьёзное дерби», — приводит слова Коноплянки «Динамомания».