Гиггз: Рой Кин прав, ситуация на трансферном рынке выглядит просто смешной

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз ответил на слова своего бывшего одноклубника Роя Кина, оценившего валлийца в 2 млрд с учётом нынешней стоимости ряда футболистов.
«Рой Кин всегда говорил осмысленные вещи. Не знаю, стоил бы я 2 млрд, думаю, Рой имел ввиду, что теперь даже средние игроки покупаются за солидные суммы. Вспоминая некоторых футболистов, с которыми мы играли, думаешь о том, сколько бы они стоили сейчас? Руд ван Нистелрой, невероятный бомбардир, всегда гарантировал нам голы каждый сезон.
Думаю, Рой прав, поскольку сейчас ситуация на рынке выглядит просто смешной», — цитирует Гиггза WalesOnline.
Рой Кин: сейчас Бекхэм стоил бы миллиард, а Гиггз — два миллиарда