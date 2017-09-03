Вудбёрн: после гола в ворота Австрии я точно сегодня не засну

Нападающий сборной Уэльса Бенджамин Вудбёрн, ставший героем домашней встречи с командой Австрии (1:0) в отборочном цикле чемпионата мира — 2018, прокомментировал взятие ворот соперников. 17-летний форвард «Ливерпуля» дебютировал в главной команде страны и забил решающий гол спустя пять минут после своего появления на поле.
«Мяч только приземлился, и я просто попытался ударить по нему настолько быстро, насколько смог. Это великолепные ощущения. Я не мог больше просить большего у болельщиков и сегодня точно не засну», — сказал дебютант сборной в эфире Sky Sports.
Видео взятия ворот сборной Австрии доступно для просмотра в «Твиттере».
Гол 17-летнего Вудбёрна принёс сборной Уэльса победу над Австрией