Хавбек «Ливерпуля» Джан близок к предварительному соглашению с «Ювентусом»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Эмре Джан близок к подписанию предварительного контракта с «Ювентусом» и может присоединиться к чемпионам Италии уже в зимнее трансферное окно. Такими сведениями располагает итальянское издание Corriere dello Sport.
Срок действия соглашения футболиста с мерсисайдцами истекает будущим летом, Джан по-прежнему не поставил свою подпись под новым контрактом. Ранее сообщалось, что немецкий игрок дал устное согласие на переход в «Ювентус» летом 2018 года.
«Ювентус» в январе вновь попробует приобрести Эмре Джана