Белотти: что у меня с глазом? Ночью ужалило насекомое, и он распух

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти дал оценку разгромному поражению от Испании (0:3) в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018 и рассказал о проблеме с правым глазом — с этим повреждением футболист провёл на поле 70 минут.
«Я сожалению о результате игры. Мы готовились к матчу очень атакующим составом, поскольку хотели приехать сюда и завоевать очки. Да, у испанцев тоже очень атакующая команда, но порой у них 11 человек находились за мячом. Мы могли сыграть лучше, и нам следует учиться на ошибках.
Что у меня с глазом? Ночью ужалило насекомое, и он распух», — сказал форвард в эфире Rai Sport.
Фотография доступна для просмотра в "Твиттере".
Вентура: сейчас сборная Италии — это люди, а сборная Испании — не совсем