Караваев: ждём болельщиков сборной России, матч будет зрелищным и интересным

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев рассказал об атмосфере в национальной команде России в преддверии товарищеской встречи с «Динамо» и пригласил болельщиков на «Арену Химки».
Всё отлично! Конечно, на первых тренировках немного волновался, всё-таки новый коллектив, но быстро освоился. Причина, по которой болельщику нужно прийти на матч с «Динамо», одна — играет национальная сборная России. Мне кажется, болельщик должен поддерживать команду своей страны, против кого бы она ни играла.
Лично я пригласил на стадион моих родственников и друзей, уверен, что все придут. Ждём болельщиков на стадионе! Не сомневаюсь, что матч будет зрелищным и интересным», — цитирует Караваева пресс-служба РФС.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.