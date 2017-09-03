Тигиев: если бы я был главным тренером сборной России, сам бы себя не вызвал

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев отметил, что пока не заслуживает вызова в сборную России, хотя это является его целью.
«Я не играл, был бы главным тренером, сам бы себя не вызвал; я провёл полностью только одну игру с „Арсеналом“, этого недостаточно, надо играть больше. Лично с Черчесовым не общался, но моя цель — попадание в сборную, будет ли это чемпионат мира или нет. Надо начать играть, и, думаю, будет вызов.
Я перешёл в «Спартак», чтобы играть здесь, я очень рад быть в клубе. Буду доказывать и конкурировать. Всё нормально, всё придёт, надо просто больше тренироваться, чтобы тренер доверил место в составе. Вчера, 2 сентября, ради игровой практики принял участие в матче ФНЛ с «Лучом-Энергией» (1:3). Форма нормальная. Первый тайм хорошо провёл, меньше ошибок было, во втором, наверное, устал, мало подключался в атаку. Надо ещё больше готовиться и тренироваться", — цитирует Тигиева ТАСС.