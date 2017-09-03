Файзулин: «Зенит» — это большой бренд, который привлекает множество людей

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин ответил на вопрос об открытии 17-го филиала Академии клуба в Сестрорецке.
«Я часто бываю в Сестрорецке и вижу, что открытие филиала футбольной школы сине-бело-голубых стало большим праздником для города. Рад, что «Зенит» сотрудничает с городом и открывает здесь новый филиал. «Зенит» — это большой бренд, который привлекает множество людей. Понятно, что в Сестрорецке теперь гораздо больше людей будут заниматься и интересоваться футболом. Честно говоря, мне всегда нравилось это направление и город Сестрорецк. У меня здесь живёт теща, мы купили квартиру в Сестрорецке. Я могу сказать, что этот город достоин того, чтобы тут открылся филиал Академии «Зенита». Конечно, когда есть хорошие поля, сетки вокруг них и все необходимые условия, то это просто замечательно. Это гораздо лучше, чем тренироваться на гравии.
Как проходит моё восстановление? Лечусь», — цитирует Файзулина сайт «Зенита».