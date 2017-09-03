Буффон: сборная Испании просто показала, что она сильнее Италии

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).
«На мой взгляд, у Испании есть уверенность в себе и способ игры, который хорошо опробован на протяжении многих лет, что добавляет к мастерству отдельных игроков сыгранность — это делает их великолепной командой. Они знают, что делают, потому что давно играют в похожем стиле. Такой эффект может дать только опыт, много лет совместной работы и победы.
Думаю, мы проиграли, потому что столкнулись с командой, которая оказалась сильнее нас. Испания просто показала, что она сильнее", — цитирует Буффона TMW.
Буффон: обещать победу сборной Италии над Испанией я не готов