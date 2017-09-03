Коноплянка: приятно обыграть Луческу, у турков не было никаких шансов

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Даже если бы мы выиграли 1:0, было бы всё нормально. Надо хотя бы ночь отдохнуть, набраться сил и потом будем разбирать исландцев. Это совсем другая команда и совсем другая тактика, поэтому будем готовиться к ним несколько иначе.
Мирчу Луческу обыграть было приятно. Мы хорошо сыграли, поэтому у турков не было шансов. Перед игрой я ничего не говорил, потому что нельзя забегать наперёд, но сейчас я могу сказать, что шансов у соперника не было никаких», — цитирует игрока «Террикон».
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