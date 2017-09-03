Кривцов: для меня была особая мотивация, чтобы у Луческу ничего не вышло

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Конечно, ранний гол всегда придает уверенности. Команда, которая пропускает первой, всегда слегка оседает. После первого гола мы не стали отказываться от своей игры, действовали агрессивно в атаке. Могли забить ещё как минимум два отличных момента, но, увы… Для меня была особая мотивация, чтобы у Турции ничего не вышло сегодня. Думаю, все игроки „Шахтера“, которые проходили футбольное обучение у Мирчи Луческу, где-то хотели обыграть его. Хоть они и выучили нас хорошо, но нам удалось сегодня добыть результат. Хорошо, что всё так сложилось, и мы добыли важные очки.
Во-первых, у него было ещё мало времени. Во-вторых, менталитет турецкой сборной тяжело изменить. А организации, как у сборной Германии, у турецкой команды никогда не будет. Поэтому где-то ему ещё и не удалось ничего особо изменить.
Теперь уже все мысли на Исландию, если не обыграем соперника в следующей игре, то сегодняшняя победа нас уже не будет так радовать. Будем делать всё возможное, чтобы добыть три очка в Исландии", — цитирует Кривцова Footboom.