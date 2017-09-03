Барцальи: после 0:3 трудно найти алиби, но не думаю, что Италия играла ужасно

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи поделился впечатлениями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).
«Мы знали, что будет сложно. Так и вышло. Нужна была идеальная игра, чтобы побороться за необходимый результат, но они реализовали два первых момента и взяли ситуацию под контроль. Это тяжёлый результат, но если мы проанализируем игру в целом, то я не думаю, что мы играли так уж плохо. Хотя после 0:3 трудно найти алиби.
Мы не должны терять веру в себя, поскольку нам всё ещё нужно сделать многое для выхода на ЧМ-2018», — цитирует игрока TMW Radio.
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