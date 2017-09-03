Мората: победа Испании над Италией выглядит проще, чем это было на самом деле

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над командой Италии (3:0) в матче квалификации ЧМ-2018.
«Думаю, наша победа выглядит проще, чем это было на самом деле. Италию трудно обыграть, особенно с таким счётом. Мы провели отличную игру и хотим поблагодарить фанатов на „Сантьяго Бернабеу“, которые гнали нас вперёд весь матч.
Я ожидал, что начну матч на скамейке запасных и что мы сыграем без центрального нападающего. В предыдущий раз мы обыграли Италию по аналогичной схеме", — цитирует Морату Football Italia.
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