Точилин: для «Динамо» СПб нет разницы, где играть с «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от ничьей с «Волгарем» (2:2) в домашнем матче 11-го тура ФНЛ и ответил на вопрос о месте проведения кубкового матча против «Зенита» (20 сентября).
«Результат закономерный, на победу мы не наиграли. Равная игра с равными возможностями. Счёт полностью отражает то, что происходило на поле. Мы ещё не решили свою первую задачу — остаться в ФНЛ. А залог успеха в том, что мы провели хорошую работу до сезона. Ребята хорошо относятся к делу. Для многих неожиданно, что мы набираем очки.
Место кубкового матча против «Зенита» — вопрос к руководству. Насколько я знаю, мы до конца не решили для себя, где мы будем проводить эту встречу. Для нас нет разницы, где играть», — цитирует Точилина сайт ФНЛ.