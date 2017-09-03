Кузяев: не стал бы списывать ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопрос о главных конкурентах питерцев в РФПЛ.
«Не стал бы списывать ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады. Ещё выделю «Локомотив» и «Рубин». С «Ростовом» тоже было очень тяжело. Хотя, скорее всего, сказалось то, что на той же неделе сыграли 120 минут против «Утрехта».
В последнее время меня часто спрашивают о личном прогрессе. На самом деле в «Ахмате» я тоже провёл неплохой сезон: мы заняли пятое место, отстав от еврокубковой зоны всего на очко. Просто «Зенит» как российский гранд — намного более медийная команда, поэтому теперь я на виду", — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Кузяев: не знаю, почему в моей карьере получился такой взлёт