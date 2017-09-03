Иньеста: было бы ошибкой думать, что Испания уже вышла на чемпионат мира

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал победу над командой Италии (3:0) в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.
«Испания провела очень цельную игру как с мячом, так и без него. Мы сыграли эффективно, а победа оправдала нашу систему. Атмосфера на „Сантьяго Бернабеу“ была потрясающей с момента, когда мы вышли из автобуса.
Было бы ошибкой думать, что мы уже вышли на чемпионат мира. Мы ещё не закончили свою работу", — приводит слова Иньесты Marca.
Турнирное положение в группе G: 1. Испания – 19 очков (7 матчей); 2. Италия – 16 (7); 3. Албания – 12 (7); 4. Израиль – 9 (7); 5. Македония – 6 (7); 6. Лихтенштейн – 0 (7).
Иско: рад, что помог сборной Испании в особенный вечер на «Сантьяго Бернабеу»