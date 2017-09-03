Де Брёйне: специфичных требований у Гвардиолы нет

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о работе под руководством наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
«Пеп призывает меня делать как можно больше, но специфичных требований у него нет. Я старался хорошо подготовиться во время предсезонки. У нас было достаточно времени, и мне кажется, что я в хорошей игровой форме, – стараюсь делать всё, что от меня зависит.
Пауза на международные матчи не помешает команде продолжить результативную игру в предстоящих матчах. Я знаю, что противники внимательно следят за нашими полузащитниками и форвардами, но меня это не смущает. Нам нужны победы", — цитирует игрока сайт «Манчестер Сити».
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