Черевченко: и при победе со счётом 5:1 есть ошибки, их «Балтике» надо исправлять

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от домашнего матча 11-го тура ФНЛ с «Кубанью» (5:1). С 65-й минуты калининградцы играли в меньшинстве.
«Первый опасный моменты в матче был у соперника. Нас выручил вратарь. Потом нервозность ушла, и ребята почувствовали уверенность. Счёт по игре. Удаление по делу. Пока не научились вдесятяром играть. Но лучше играть полным составом. Даже при положительном результате есть ошибки, их нужно исправлять», — цитирует Черевченко сайт ФНЛ.
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