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Выбросивший капитанскую повязку на поле Захави отчислен из сборной Израиля

3 сентября 2017, воскресенье. 12:23 Футбол

Израильская футбольная ассоциация отчислила из национальной команды полузащитника Эрана Захави и лишила его капитанской повязки за реакцию на критику болельщиков, информирует The Times of Israel.

На этой неделе сборная Израиля дома уступила команде Македонии со счётом 0:1. По ходу матча болельщики израильской команды неоднократно освистывали игроков. Захави после очередной обструкции выбросил капитанскую повязку на поле.

«Больше 40 лет мы не можем выйти на ЧМ. 40 лет без движения вперёд. Когда я услышал свист, моё сердце взорвалось», — сказал 30-летний Захави.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Израиля - Футбол Болельщики — Футбол ЧМ-2018
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3 сентября 2017, воскресенье
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