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Созин: хочется, чтобы то большое дело, которое сделал Черчесов, принесло плоды

3 сентября 2017, воскресенье. 12:40 Футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от контрольного матча, в котором сегодня, 3 сентября встретятся московское «Динамо» и сборная России. Начало встречи — в 17:30 мск.

«Не думаю о том, кто выиграет в матче между сборной России и «Динамо». Результат игры по счёту неважен. Мне хочется, чтобы то большое дело, которое сделал Станислав Черчесов, вызвав ближайший резерв, принесло плоды. Чтобы хоть несколько человек из этой заявки показали себя и оказались основными игроками той сборной, которую мы считаем первой. Чтобы зацепиться, сегодня они должны показать свой максимум. И я хочу видеть не счёт, не красоту футбола, а желание и самоотдачу. Эти ребята должны доказать и Черчесову, и себе, что чемпионат мира – это большое событие для нашей страны, на котором они могут достойно выступить.

Если у кого-то сегодня будут негорящие глаза и самоотдача на уровне товарищеского матча, значит эксперимент с этой сборной был неудачным. Но можно же это поколение футболистов хоть чем-то завлечь? Сегодня им даётся шанс, и они должны им воспользоваться — сыграть так, чтобы ни у кого не было в них сомнений. Мне интересно, смогут ли они использовать эту возможность. Если да – значит, они настоящие спортсмены, мужики. А эти игроки, пусть ещё не на первых ролях, но уже точно на подходе к сборной», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Букмекеры оценили шансы сборной России в контрольном матче с московским «Динамо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва Андрей Созин Станислав Черчесов ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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