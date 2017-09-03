Венгер: Мбаппе может стать новым Пеле, но € 180 млн — слишком много для нас

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшихся переходах в лондонский клуб полузащитника Тома Лемара («Монако») и форварда Килиана Мбаппе («ПСЖ»).
«Предлагали ли мы € 100 млн за Лемара? Да, я хотел приобрести его, но он решил остаться в «Монако». Но мы за ним ещё вернемся.
Что касается Мбаппе, то он может стать новым Пеле. Каких-то пределов для него нет, ему ещё только 18 лет. Им мы тоже интересовались, но € 180 млн – это слишком много для нас», — приводит слова Венгера издание Le Figaro.
Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер Лемара в «Арсенал»