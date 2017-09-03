Более 36 тыс. болельщиков посетили открытую тренировку сборной Бразилии

Сборная Бразилии провела открытую тренировку в городе Манаус, население которого составляет около 1,793 млн человек. Тренировочное занятие национальной команды посетило 36 125 человек, информирует GloboEsporte.
Отмечается, что уровень охраны на стадионе был сопоставим с мерами безопасности при проведении официального матча.
Бразильцы, которые 1 сентября одержали победу над сборной Эквадора со счётом 2:0 в матче 15-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, уже обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2018.
Видео доступно на Youtube.
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